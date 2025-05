Die Posts auf dem Instagram-Kanal von Morena sprechen aber eine recht eindeutige Sprache. So war sie nicht nur im vergangenen Winter in der Schweiz zum Skifahren, sondern begleitete Baker am Dienstagabend gar zu einem Privatauftritt nach Interlaken. Auf ihrem Profil taucht er seit geraumer Zeit immer wieder auf. Doch wer ist die 41-Jährige genau?