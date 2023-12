Bereit für die Millionen-Party

Die Silvesternacht ist der Höhepunkt des Jahres. Externe tauchen für 1850 Franken ein in eine verrückt-verruchte Welt namens «Tales from the Far East». Hotelgäste sind mit 1450 Franke dabei (ohne Getränke). Die Reise geht nach Schanghai, Hongkong, Hanoi. Jeder Winkel verwandelt sich in ein Filmset der 20er-Jahre. «Ich habe schon in vielen Metropolen gearbeitet, aber so etwas wie hier habe ich noch nie erlebt», schwärmt Leuenberger. «Allein die Dekoration lassen wir uns 600 000 Franken kosten.»