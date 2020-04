Besuch im Corona-Drive-in-Testzentrum in Bern

Das erste Auto rollt in eine von zwei Teststrassen. Der Mann mittleren Alters kurbelt die Scheibe runter, Müller begrüsst ihn, fragt nach dem Strichcode des Online-Tests – dann beginnt ihre Kollegin im Pischi («so nennen wir den Schutzanzug») mit dem Abstrich. Die rund 1000 Leute, die sich bisher testen liessen, waren altersmässig durchmischt. «Die Jüngste war ein Bébé.» Als Symptome gaben viele Halsweh, Husten und oder eine laufende Nase an. Der Grossteil von ihnen arbeitet laut Müller im Gesundheitswesen, aber auch auf dem Bau. «Die kamen mit dem Firmenwagen – der Arbeitgeber schickte sie.» Maximal zwei Tage dauerts bis zum Bescheid. Ist er negativ, kommt das Resultat per Mail, im positiven Fall ruft der Arzt an. Obwohl Müller nicht weiss, wie lange ihr Einsatz dauert – ihre Familie steht hinter ihr. «Mein 17-jähriger Sohn ist mega stolz.»