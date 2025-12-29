Bosshard, König, Grolimund und Birri nach dem G&G-Aus wieder vereint

Fühlt sich das Jahresende eher nach Abschied oder Anfang an?

Jennifer Bosshard: Definitiv wie ein Neuanfang. Nach vielen harten Momenten spriessen jetzt die ersten Resultate der Veränderungen. Der Blick in die Zukunft ist vielversprechend.

Joel Grolimund: Ich bin hin- und hergerissen. Es war ein intensives Jahr, das noch nachhallt, weshalb es mir schwerfällt, es Revue passieren lassen.

Tanya König: Mit etwas Abstand zum Geschehenen wirkt vieles kleiner und anderes klarer. Ich blicke deshalb positiv nach vorne und sehe es als Anfang.

Michel Birri: Der Abschied ist noch nicht ganz überstanden, weshalb ich es auch eher als Neuanfang sehe – kann ja nur besser werden (lacht).

Nun stehen aber erst noch die Festtage an. Wie verbringen Sie diese?

Michel Birri: Wie gewohnt mit meiner Familie. Wir sind an Heiligabend stets im Grand Casino Baden. Letztes Jahr war ich knapp dran, weshalb ich jetzt bereits im Februar reserviert habe.

Jennifer Bosshard: Es sind die ersten Weihnachten mit unserer Ruby. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen magischen Moment mit der Familie, Fondue chinoise und Weihnachtszauber. An Silvester gehts dann mit Freunden in die französischen Alpen.

Tanya König: Wir verreisen auch zu dritt nach Lissabon zu unserer Familie und lassen es uns gut gehen.

Joel Grolimund: Weil sowohl Claudia als auch ich eine riesengrosse Familie haben, feiern wir seit je getrennt, jeder bei seinen Liebsten. Gemeinsam gehts dann über Silvester nach Amsterdam, um aufs neue Jahr anzustossen.