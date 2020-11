Worum ging es in der Erpressung eigentlich?

«Eine Person hat ehrverletzende und unwahre Behauptungen über das Privatleben von Alain Berset vor acht Jahren gemacht», fasste sein Sprecher die Ereignisse am 20. November 2019 gegenüber SRF zusammen. Am 12. Dezember 2019 erstattete der Bundesrat Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft. Einen Tag später wurde die Person für mehrere Stunden in Haft genommen. Die «Weltwoche» hat den Fall vor einigen Tagen öffentlich gemacht. Es soll sich um eine Frau, deren Identität unbekannt ist, handeln.