Was sie in der Politik ändern würde, wenn sie einen Tag Bundesrätin wäre, will ein Fan wissen. Sie würde nichts ändern, schreibt Rigozzi. «Wir leben in einer Demokratie. Aber ich würde meine Machtposition benutzen, um gegen die Armut in der Schweiz zu kämpfen.» Sie würde sich gerne für die Förderung und Weiterbildung für sozial Schwache engagieren.