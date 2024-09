«Sie macht das richtig gut»

Während die Eltern fleissig arbeiten, passte Oma auf die Kleine in der Garderobe auf. «Ich habe sie gestillt, bevor wir auf die Bühne gegangen sind», verrät Christina Hänni. Zur Sicherheit gebe es aber auch noch ein Fläschchen, da die ganze Show rund zwei Stunden dauert. Von dem Trubel bekommt das Baby nicht viel mit. «Sie hat gerade schon geschlafen, in der Pause war sie grad kurz wach. Also, ihr geht es herrlich und sie macht das richtig gut mit», so die stolze Mama.