Alles begann in den 70er-Jahren mit dem Kauf einer 900-Franken-Kohlezeichnung von Albert Anker. Heute besitzt Christoph Blocher die weltgrösste Privatsammlung des Seelän-der Seelenmalers. «Kunst ist für mich keine Kapitalanlage, ich kaufe sie ihrer Schönheit wegen und weil sie mich glücklich macht.» Der Bilderschatz auf dem Privatgrundstück mit Blick auf den Zürichsee steht nur ausgewählten Personen offen. Diese staunen. Kein Gemälde ist hinter Glas! Ab und zu legen Blochers selber Hand an, hängen Bilder um. Auch im Gespräch zeigen sie keinerlei Berührungsängste, gewähren Einblick in ihren Alltag mit der Kunst, sinnieren über Reichtum und Tod. Und warum jeder Tag ein Geschenk ist.