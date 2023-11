«Dank euch gehts uns besser»

Zum Beispiel in Alma. Von April bis Dezember gibts hier keinen Regen, es wird bis 50 Grad heiss. Vor ein paar Monaten haben Mitarbeiter des Libanesischen Roten Kreuzes mit Spendengeldern aus der Schweiz eine grosse Solaranlage installiert. Diese liefert Strom für eine Pumpe, die Grundwasser an die Oberfläche und in die Wassertanks der Bevölkerung befördert. Jedes Haus im Dorf hat einen Wassertank auf dem Dach. Vom Projekt profitieren 2000 Haushaltungen, das sind 10'000 Personen. Auch in fünf anderen Dörfern der Region hat das Rote Kreuz je eine Anlage installiert. Jyri Rantanen: «Andere Ortschaften warten sehnlichst darauf. Wir sind dran.»