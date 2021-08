«In der Zeit, seit ich erkrankt bin, ist es für mich wichtiger geworden, einfach nur Mette zu sein. Und das ist gut so. Ich muss mich als Person nicht dadurch definieren, dass ich Kronprinzessin bin, stattdessen darf ich zunächst Mette sein. Es hat mir so gut getan, zu wissen, dass es tief in mir diesen harten Kern gibt», erklärt die Norwegerin. Während der Coronakrise gönnte sie sich eine Pause, die sonst nicht möglich gewesen wäre. «Jetzt konnte ich ganz in meinem eigenen Tempo leben. An den Tagen, an denen ich mich schlecht fühlte, konnte ich mich einfach ausruhen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Im Augenblick ist es schön zu sehen, dass ich mich viel besser fühle, im Vergleich zu den vielen Jahren davor.» Vor allem die Liebe zu Haakon habe ihr geholfen, zu sich selber zu finden.