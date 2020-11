Danni Büchner liebt einen Schlagersänger

Erst neulich liess sich Danni entlocken, dass sie «zurzeit jemanden kennenlerne». Jetzt also platzte die Liebesbombe. In ihrer Instagram-Story schreibt die 42-Jährige: «Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Ein Mann, den ich bereits seit vielen Jahren in meinem Freundeskreis zähle. Mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde. Für mich ist das ein sehr grosser Schritt - einer, an den ich zeitweise nicht mehr geglaubt habe.»