Es ging einem das Herz auf, wenn man sah, wie ausgelassen und glücklich Prinz George, 7, gemeinsam mit seinen Eltern Kate Middleton, 39, und Prinz William, 39, die Spiele der englischen Fussballnationalmannschaft verfolgte. Jedes Tor wurde euphorisch bejubelt, man lag sich in den Armen und vermittelte das Bild einer innig vertrauten Familie. Doch nicht alle betrachteten die Fotos so wohlwollend, es gab auch kritische Stimmen – besonders das Outfit von Prinz George eckte im Netz auch an.