Der innige Umgang mit George ist ein Novum im Palast

Bereits in früheren Interviews und Gesprächen hatten William und Kate deutlich gemacht, dass ihre Kinder so normal wie möglich aufwachsen sollen. Natürlich: Als zukünftiger König von Grossbritannien ist das für George nur bedingt möglich. Wo immer er auch auftritt und hinkommt, sind die Augen auf ihn gerichtet. Dass er dabei aber so natürlich bleiben und sich seinen Emotionen hingeben kann, hat der Expertin zufolge «zweifelsohne die Gefühle so vieler anderer Siebenjähriger im ganzen Land widerspiegelt» – und ist damit das Verdienst der bodenständigen Erziehung seiner Eltern.