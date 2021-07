Kate fasst sich an den Bauch – und alle rasten aus

Und dass der Gedanke, dass Kate in freudiger Erwartung ist, doch eher unwahrscheinlich ist, zeigt ein Blick zurück. So litt sie während all ihrer bisherigen drei Schwangerschaften zu Beginn unter extremer Morgenübelkeit, der sogenannten Hyperemesis gravidarum. Von dieser sind weltweit nur rund 0,5 bis 2 Prozent aller Schwangeren betroffen, ist in einem Aufsatz des Deutschen Ärzteblatts zu lesen. Kate musste zeitweise sogar im Krankenhaus behandelt werden, weil das Leiden so stark war, zudem sagte sie zu Beginn ihrer Schwangerschaften sämtliche Termine ab. Im Podcast «Happy Mum, Happy Baby» sprach sie darüber, dass sie «nicht die glücklichste schwangere Person» gewesen sei. Sie fügte an, dass ihr Zustand alle in der Familie belastet habe, auch ihren Ehemann.