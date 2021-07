Herzogin Kate ist nach Corona-Kontakt in Selbstisolation

Nicht von der Isolation betroffen ist Kates Ehemann. «Prinz William wird heute noch gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen, da er sich nicht selbst isolieren muss», schiebt English in einem weiteren Tweet hinterher. Konkret handelt es sich dabei um einen Gottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale sowie einen Empfang im Buckingham-Palast, die Kate zu Ehren des Nationalen Gesundheitsdiensts hätte wahrnehmen wollen. Stattdessen springt nun ihr Mann für sie ein. Noch am Freitag war Kate zu Besuch am Wimbledon-Tennisturnier, wo sie sich den Match zwischen dem Briten Daniel Evans und dem US-Amerikaner Sebastian Korda angesehen hatte.