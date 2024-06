In der Nacht auf Dienstag wurde Justin Timberlake (43) in dem Örtchen Sag Harbor, in den edlen Hamptons im Bundesstaat New York, wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Er soll ein Stopp-Schild ignoriert und in Schlangenlinien gefahren sein. Daraufhin wurde Timberlake von der Polizei verhaftet und eine Nacht in Gewahrsam genommen.