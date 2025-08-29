Das Haargeheimnis von Michael von der Heide

Von der Heide singt Knef

Der Chansonnier widmet nicht zum ersten Mal ein Programm der verstorbenen deutschen Schauspiel- und Musiklegende («Für mich solls rote Rosen regnen»). 1998 coverte er ihren Titel «Die Welt ging unter am Zürichsee bei 30 Grad im Schatten», drei Jahre später tourte er erstmals mit einem Programm mit Knefs Klassikern durchs Land. «Damals habe ich mich mehr den lasziven Liedern, die sich ums Nachtleben drehen, gewidmet. Jetzt, zu ihrem 100. Geburtstag und mit zunehmendem Alter, interpretiere ich auch die poetischeren und tieferen Songs», so von der Heide.