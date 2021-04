Das ist die Gästeliste zu Prinz Philips Beerdigung

Am kommenden Samstag tritt der Duke of Edinburgh seine letzte Reise an. Dann wird Prinz Philip, der vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben ist, in der St. Georges's Kapelle in Windsor beigesetzt. «Die Trauerfeier wird mit einer nationalen Schweigeminute um 15 Uhr beginnen», steht auf der offiziellen Website des Königshauses.