Letizia ist nicht die Erste, die mit einem Kleid Vergeltung übt. Schon Lady Di (1961-1997) rächte sich mit Mode. Nachdem König Charles III. (75) 1994 in einem TV-Interview gestand, sie betrogen zu haben, zeigte sich Lady Di am Abend der Ausstrahlung in einem engen, schwarzen Kleid bei einem Event in London. Sie stahl ihrem untreuen Ehemann die Show. Dianas «Rachekleid» ging in die royale Geschichte ein. Jetzt hat auch der spanische Hof seine Retourkutsche per Abendkleid.