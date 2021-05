SI.Talk mit Bachelorette Dina Rossi

«Das Schlimmste beim Dreh war mein Mens-Unfall»

Dass sie kein Tabu kennt, beweist Dina Rossi im Videoformat von schweizer-illustrierte.ch. So offenbart die aktuelle Bachelorette im SI.Talk, dass sie unter Endometriose leidet, schon als Kind häusliche Gewalt erlebte und erzählt, warum sie in der Schule stets das schwarze Schaf war. Zusätzlich verrät die 29-Jährige, welcher Moment bei «Bachelorette» der peinlichste war und was dieser mit ihrem Zyklus zu tun hat.