Doch die Rolle der «Anna», als auch die Auszeichnungen dafür, sollen bis zu Seidels Tod der Höhepunkt ihrer Karriere bleiben. Später verflucht Seidel in zahlreichen Interviews den frühen Ruhm. Zu ihren meist gesagten Sätzen zählt: «Die Rolle hat mir mein Leben versaut.» Sie konnte sich in Deutschland nicht mehr frei bewegen, alle sahen in ihr die «Anna» – wohl mit ein Grund, warum weitere Rollenangebote aus blieben.