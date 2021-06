Kleine Kids, grosse Party: Am 6. Juni wurden die Zwillinge von Amal, 43, und George Clooney, 60, vier Jahre alt. Grund für den Schauspieler, Rückschau auf sein Leben als Familienvater zu halten. In Interviews schwärmt er regelmässig vom Zusammensein mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern Ella und Alexander.



Durch sein Familienglück realisierte Clooney, wie «unglaublich leer» sein Leben als «Single und Suchender» war. Wen wunderts, dass Mr. Ocean Eleven den vierte Geburtstag seiner Sprösslinge gebührend feiern will. Und das nicht etwa zu Hause in Hollywood. Die Familie reiste aus diesem Anlass extra nach Italien. Laut «Daily Mail» wird das Paar den ganzen Sommer in seiner herrschaftlichen Villa am Comer See verbringen.