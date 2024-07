«Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schreibt er dazu. Während die Öffentlichkeit bisher nichts von Schumachers Liebesglück wusste, scheint es in seinem Freundeskreis schon lange ein offenes Geheimnis zu sein. Reality-TV-Star Carmen Geiss (59) schwärmt in den Kommentaren unter Schumachers Instagram-Post: «Du hast mit Etienne den besten Partner, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr eure Liebe endlich der Welt zeigen.» Sie sei froh, Teil dieser Liebe sein zu dürfen und liebe Etienne ebenfalls «abgrundtief».