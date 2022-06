Der Rockstar der Lüfte schlägt mit «Top Gun 2» alle Rekorde

Seine einzig wahre Liebe? Vermutlich die Karriere. «Mit Filmen wie «Mission: Impossible» habe ich mir meinen allergrössten Wunsch erfüllt. Ich wollte um die Welt reisen und in fremde Kulturen eintauchen. So bekomme ich einen Einblick, was andere Leute bewegt, worüber sie lachen. Seit ich mit 18 vor der Kamera stand, denke ich: Bitte lass mich das bis zum Ende meines Lebens machen», so Cruise an den Filmfestspielen in Cannes, wo er gerade fast wie ein Ausserirdischer gefeiert wurde. Ob wir ihn in «Top Gun 3» wieder antreffen, steht in den Sternen. Zuzutrauen wäre es ihm. Hoffentlich im Cockpit eines Düsenjets, den er ohne Rollator besteigen kann.