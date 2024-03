«Es ist so brutal»

Am Samstag, 16. März, veröffentlicht die Familie Deschenaux in der Freiburger Tageszeitung «La Liberté» eine Vermisstenanzeige. Sie ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Darauf zu sehen ist Emilie an der Seite ihres Freundes David, glücklich und fröhlich – so wie sie von Freunden beschrieben wird. Sie liebte die Berge, Skitouren sowie das Motorradfahren.