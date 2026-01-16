Der langjährige Audi-Schweiz-Chef Dieter Jermann guckt etwas irritiert, als er von Moderator Jann Billeter auf die Bühne gebeten wird: «Ich bin gerade etwas baff, mit dem ersten Platz haben wir wirklich nicht gerechnet. Der Titel freut uns natürlich sehr und er zeigt, dass die Schweizer Kunden auch weiterhin offen für alle Antriebsarten sind.» Mit deutlichem Vorsprung auf den nicht als reiner Stromer angebotenen Audi Q3 Sportback fährt wiederum der BMW iX3 aufs Treppchen, der nach dem Triumph in der Jurywahl auch beim Schweizer Publikum bestens anzukommen scheint. «Wow, so cool, dass der neue iX3 auch bei den Schweizerinnen und Schweizern punkten konnte. Wir von BMW Schweiz werden heute Abend definitiv auf unsere Siege anstossen!» Das Podium komplett macht Renault-Tochter Alpine mit dem elektrischen Kleinwagensportler A290, der technisch auf dem Vorjahressieger der Jurywahl, Renault 5, aufbaut. Auch Renault-Schweiz-Chefin Claudia Meyer hat an diesem Abend erneut einen guten Grund, mit ihrem Team zu feiern.