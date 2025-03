Aber es fehlte an einem weiblichen Vorbild. «Es hätte mir geholfen und mich inspiriert, wenn ich mehr Frauen auf der Rennstrecke gesehen hätte», meint Sofia. Dass eine Frau an einem Formel-1-Rennen teilgenommen hat, ist fast 50 Jahre her. In der Geschichte der Formel 1 gab es bisher nur fünf Rennfahrerinnen, die an mindestens einem Grand Prix teilgenommen haben. Die Italienerin Lella Lombardi ist bis heute die Einzige, die an der Weltmeisterschaft Punkte sammeln konnte – beim Grand Prix von Spanien 1975.