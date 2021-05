Die fetten «GNTM»-Jahre sind sowas von vorbei!

Statt die Mädchen an die Hand zu nehmen und sie ernsthaft in das per se nicht einfache Model-Business zu führen, nutzt die Klum die Sendezeit etwa, um ihre Kinder zu promoten. So hatte in der aktuellen Staffel Töchterchen Leni einen Gastauftritt – zeitgleich gab der Spross sein Model-Debüt bekannt und posierte mit Mama Heidi auf der Titelseite der «Vogue». Connections muss man haben.