«Die ganze Schweiz ist ein Tal»

Unsere stark fragmentierte föderale Organisation hat aber auch Grenzen.

Unser kompliziertes Regieren erwies sich in mancher Hinsicht als Desaster während Corona. Aber es hatte auch Vorteile. Die Verwaltung überdauert die Politik und bleibt eine Säule der Stabilität. Die grosse Lehre war: Der Maulkorb, den die SVP der Wissenschaft anlegen wollte, indem sie versuchte, die Taskforce zum Schweigen zu bringen, wurde vom Parlament abgelehnt. In dieser Krise waren die Wissenschaftler der Schlüssel zu einer fundierten politischen Entscheidungsfindung. Wissenschaftler haben starke Meinungen, sie wurden manchmal missverstanden oder haben nicht immer gut kommuniziert. Aber am Ende haben wir einen Impfstoff, der in weniger als zwölf Monaten produziert wird, und das ist grossartig! Die Wissenschaft wurde angefeindet, aber sie geht am Ende des Prozesses gestärkt daraus hervor.