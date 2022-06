Dann gab es doch noch einen Blick auf die Königin

Die Monarchin hatte aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität an mehreren vorangegangenen Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten nicht teilnehmen können. Sie erschien im Anschluss an die Militärparade «Trooping the Colour» am 2. Juni aber auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Royal-Fans hatten gehofft, dass sie dort auch am heutigen 5. Juni erneut zu sehen sein würde - und die Königin erfüllte ihnen diesen Wunsch.