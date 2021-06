Die Queen gedenkt ihrem Philip mit einem Rösli

Am heutigen Donnerstag, 10. Juni, hätte Prinz Philip, der am 9. April verstarb, seinen 100. Geburtstag gefeiert. Queen Elizabeth II.,95, würdigte ihren Ehemann nun mit einer besonderen Geste. In Gedenken an ihn liess sie am Vorabend eine Rose auf Schloss Windsor pflanzen, die Prinz Philips Namen trägt.