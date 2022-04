Die «Handelszeitung» nannte das «Haus der Freiheit» in Ebnat-Kappel SG den «Monte Verità der Aufrechten vom Lande in Auflehnung gegen die städtische Obrigkeit». An diesem Morgen wird aber keine Revolution angezettelt, sondern am SI-Stammtisch über die brisante Aktualität gesprochen. Neben dem Wirtepaar, Nationalrätin Esther Friedli, 44, und Toni Brunner, 47, dem früheren SVP-Präsidenten, nehmen Armin Landerer, 60, CEO der Stiftung DEAR Foundation-Solidarité Suisse sowie als Vertreter der SI-Leserschaft das Ehepaar Gabi und Josef Andres, beide 68, aus Rafz ZH Platz. Moderator Stefan Regez orientiert sich zunächst an der hausinternen Rollenverteilung – und will bereits die Hochzeitsglocken läuten hören.