Die Schweiz trauert nach der Brand-Katastrophe in Kerzers

«Er hat viel zu jung gehen müssen», sagt Fabians Mutter Regula Keller (54) zu «Blick». Der begeisterte Skifahrer hatte gerade den zweiten Schnuppertag seiner Schreinerlehre in Courtepin FR absolviert. «Er hat noch per Videoanruf erzählt, dass alles gut gegangen sei und er in der kommenden Woche auf die Baustelle könne. Er hat so viel Freude gehabt.» Radio Energy widmet Lara Baumgartner eine Sondersendung und verabschiedet sich mit emotionalen Worten. «Lara war Fan von Menschen – am liebsten waren ihr solche mit Ecken und Kanten.»



Derweil wird die Strafuntersuchung fortgesetzt. Anders als die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana erhalten die Betroffenen in Kerzers keinen Solidaritätsbeitrag des Bundes. Für sie gälten die Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, so Justizminister Beat Jans. Die Opferstellen in Kerzers hätten genug Ressourcen – das war bei Crans-Montana aufgrund der hohen Opferzahl nicht der Fall. Die Grünen fordern dennoch per Vorstoss eine Erweiterung des Solidaritätsbeitrags.