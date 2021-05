Harter Schicksalsschlag für Timur Ülker

Die Tochter des «GZSZ»-Stars kam blind zur Welt

In der Serie ist der ewige Frauenheld für einmal so richtig verliebt. Privat hat Timur Ülker sein Familienglück schon lange gefunden. Was bis jetzt niemand wusste: Die Tochter des Schauspielers hatte einen schwierigen Start ins Leben.