Danach schloss sich Fassnacht den B-Junioren von Red Star Zürich an. Als er aber in die Meisterklasse der A-Junioren kam, reichte es wieder nicht. Der Trainer der ersten Mannschaft stellte ihn vor die Tür. Damals spielte sein Bruder Daniel in der ersten Mannschaft von Thalwil, in der zweiten Liga interregional. Auf seine Vermittlung durfte Fassnacht ein Probetraining machen – dann ein Testspiel gegen Horgen. Und von diesem Moment an war klar, dass er eine Chance erhält – notabene auf einer Stufe, auf der keine Saläre und nur in Ausnahmefällen Spesen bezahlt werden.