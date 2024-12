Justin Timberlake (43)

Lange galt er als Saubermann der Musikbranche, dann ging Justin Timberlakes Haftfoto viral. Am Abend des 17. Juni (Ortszeit) wurde Timberlake in den Hamptons, New York, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit in einem SUV unterwegs, überfuhr ein Stoppschild und geriet ins Schleudern. Den Polizisten, die ihn anhielten, fiel eine deutliche Alkoholfahne auf, und Timberlake scheiterte an allen standardisierten Nüchternheitstests. Als er einen Alkoholtest verweigerte, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen und kam am nächsten Tag ohne Kaution frei.