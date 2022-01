Cornelia Stamm Hurter: Ich bin in der Stadt Schaffhausen geboren und aufgewachsen – später habe ich auch in anderen Kantonsteilen gelebt. Das Studium habe ich in der Westschweiz und teilweise in England gemacht. Diese Erfahrungen haben mein Heimatgefühl aber noch verstärkt. Wir haben hier in Schaffhausen alles, was man sich wünschen kann – auch eine wunderbare Landschaft.