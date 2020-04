Doch Rinderknecht hatte die Rechnung ohne eine etwas eigenwillige Glauser gemacht. Diese ignorierte ihre Messages knallhart. «Sie meldete sich nicht mehr, ich wollte sie sogar löschen aus dem Chat», so enttäuscht sei sie gewesen, sagt Rinderknecht. Dabei gab es fürs Glauser-Ghosting eine simple Erklärung: Das Model hatte in ihrer Wahlheimat Paris schiss, sie würden sich dann nicht verstehen, wenn sie zu zweit in der Wohnung gewesen wären. «Ich hatte Panik davor, wollte das nicht riskieren! Ich hätte sie ja nicht einfach auf die Strasse stellen können», sagt sie heute dazu.