Gourmet-Restaurant Alpenblick in Wilderswil BE: In den 80er-Jahren kamen hier die Einheimischen zusammen, um die Abfahrtsrennen von Lokalmatador Urs Räber am TV zu verfolgen. Jetzt trifft sich im charmanten Urs-Räber-Stübli der SI-Stammtisch: Jürg Grossen, 52, Unternehmer, Nationalrat und Präsident der Grünliberalen aus Frutigen, Léa Miggiano, 27, Jungunternehmerin des Jahres und Mitgründerin von Carvolution in Bannwil BE, Simon Flückiger, 34, CEO von Inneneinrichter Teo Jakob, Adrian Verdun, 56, Regionaldirektor der UBS Bern, Event-Managerin und Dozentin Iris Huggler, 52, sowie Stephan Maeder, 56, Hotelier des «Carlton-Europe» in Interlaken. Moderator Stefan Regez steigt sportlich ins Gespräch.