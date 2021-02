Die beiden Comedians, die sich im Mai 2020 heimlich das Jawort gaben und dieser Tage erstmals Eltern werden, geben in ihrer Podcast-Serie «Nur verheiratet» auf der Streaming–Platform Spotify Einblick in ihre Seele. «Eigentlich geht es uns darum, zu zeigen, wie man als Paar den Dialog aufrechterhaltet», so die Queen of Comedy. Dazu gehört auch Intimes, aber lustig verpackt. Sie teilen Beziehungshacks und lachen so laut heraus, dass man versteht, was sie meinen, wenn sie vom Kumpel-Faktor reden. Nicht nur der Genuss von Schokolade wird zum Gedankenaustausch über Lust & Laster. Auch die Themen Ehevertrag, Trennung und Scheidung sparen sie nicht aus.