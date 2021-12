Ein Jahr voller Emotionen für Helene Fischer

Das Jahr 2021 brachte Helene Fischer dann zurück in die Öffentlichkeit. Zunächst kündete sie im Juli an, dass bald ein neues Album komme, das so ganz anders tönen würde als dass man es sich von der Schlagersängerin gewohnt ist. Fischer wandte sich vom Schlager ab und fährt nun voll und ganz auf der Pop-Schiene. Der Erfolg ihres achten Studioalbums «Rausch» gibt ihrer Neuorientierung recht: Die Platte stieg in den Deutschen und Schweizer Charts direkt auf Platz 1 ein.