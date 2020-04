Null Emotionen, verärgerte Zuschauer und kein Siegesjubel

Ein «The Voice»-Finale zum Vergessen

Herbe Enttäuschung für Zuschauer, Fans und den Sieger Remo Forrer selber. Nach dem gestrigen, improvisierten «The Voice of Switzerland»-Finale hagelt es Kritik. Was alles schief gegangen ist, warum Remo frustriert ist und was 3+ zur TV-Misere sagt.