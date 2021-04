Oder die Goldmedaille des Bobfahrers Gusti Weder 1992 in Albertville – die einzige für die Schweiz damals: «Weder wollte am Nachmittag nach dem zweiten Lauf keine Interviews geben – und zog sich in sein Hotelzimmer zurück.» Schär lässt sich davon nicht abschrecken: «Ich marschierte durch die Eingangshalle, nahm den Lift und klopfte bei Weder an die Tür.» Dieser habe leicht verschlafen geöffnet – und ihm quasi während des Nickerchens das Interview gegeben: «Gusti lag auf dem Bett, ich kniete am Boden.»