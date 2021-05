Einbruch bei der Queen: Polizei schnappt zwei Personen

Die Verdächtigen - ein 31-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau - sind demnach angeblich über einen Zaun vor der Royal Lodge geklettert - in der Nähe des Bereichs, in dem Queen Elizabeth II., 95 mit ihren Hunden spazieren geht oder ausreitet, so die Zeitung. Die Royal Lodge ist der Wohnsitz von Prinz Andrew, 61.