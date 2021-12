Einfach mörderisch gut!

Auch dazu hat Lady Gaga eine klare Meinung: «Ich hatte das Gefühl, dass ich der Wahrheit in dieser Geschichte nur gerecht werde, wenn ich das Geschehene selber analysiere. Niemand muss mir sagen, wer Patrizia Gucci war. Nicht einmal Patrizia Gucci selber.» Lady Gaga verlor sich so sehr in der Tiefe dieser Figur, dass sie nach den Dreharbeiten psychologische Hilfe brauchte: «Ich hatte grosse Mühe mit der realen Welt.» Auf einem Spaziergang in Italien geriet sie in Panik: «Ich dachte, ich sei auf einem Filmset.»