Ellen Page outet sich als transsexuell

Die wohl schönsten Worte kommen aber von Elliots Ehefrau Emma Portner, 26,. «Ich bin so stolz auf Elliot. Trans, homosexuelle und non-binäre Menschen sind ein Geschenk an diese Welt», schreibt die Tänzerin und holt zu einer weiteren Runde mutmachenden Worten aus: «Elliots Existenz ist ein Geschenk in sich. Strahle weiter, süsser E. Liebe dich so sehr.» Das Paar ist seit 2018 verheiratet.