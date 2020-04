«Meine Eltern haben beide das Virus bekommen, mussten beide ins Spital», sagt Brotz in der ersten Folge eines neuen «Hallo SRF!»-Podcasts, den der Sender heute lanciert hat. Es sei aber zum Glück ein milder Verlauf gewesen, so der Moderator. Dennoch: «Das war etwas, das mich geprägt und umgetrieben hat und immer in meinem Kopf war, auch, während ich die ‹Arena› moderiert habe.» Man müsse dankbar sein, dass das Gesundheitswesen so gut funktioniere, weil man nicht davor gefeit sei, dass es einen selber treffen könne oder seine Liebsten.