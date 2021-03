Emily Ratajkowski überrascht mit ihrem After-Baby-Body

Emily Ratajkowski, 29, hat am 8. März ihren Sohn zur Welt gebracht. Ihrem Körper sieht man das nicht an. In mehreren Instagram-Stories zeigt sich das Model schlank wie eh und je, von Problemzonen nach der Schwangerschaft scheinbar keine Spur. In den kurzen Clips posiert Ratajkowski im aufgeknöpften Pyjama vor dem Spiegel, ihr flacher Bauch ist deutlich zu erkennen.