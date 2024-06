Im Song nimmt Eminem, der mit richtigem Namen Marshall Bruce Mathers III heisst, Bezug auf verschiedene Geschehnisse und spricht etwa den Streit von Rapperin Megan Thee Stallion (29) und Rapper Tory Lanez (31) an, in dem Stallion Schüsse in den Fuss abbekam. Mit der Zeile «If I was to ask for Megan Thee Stallion if she would collab with me, would I really have a shot at a feat?» fragt sich Eminem, ob er eine Chance hätte, mit Megan Thee Stallion zusammenzuarbeiten, wenn er sie fragen würde. Im Englischen werden die Worte «feat», also eine herausragende Leistung, und «feet», zu Deutsch Füsse, gleich ausgesprochen. Dadurch entsteht mit einem Wortwitz der Eindruck, dass Eminem gegen Stallion und ihren Streit stichelt.