Das will ich nicht. Deshalb war das Erlebnis auf dem Platz für mich persönlich berührend. Es gibt ein Forum hier in Israel, das sich um die Angehörigen der Opfer kümmert. Ich war oft dort. Einmal lud mich ein Vater zu sich nach Hause ein, dessen Tochter beim Nova-Festival umgebracht worden war. Er wollte einfach mit mir darüber reden. Zuhören ist bei solchen Konflikten etwas, das sehr geschätzt wird.